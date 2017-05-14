Закон о гарантиях вкладов физлиц в государственных банках будет подписан - Порошенко

Закон о внесении изменений в закон Украины «О банках и банковской деятельности», который предусматривает гарантирование государством вкладов физических лиц в государственных банках, будет подписан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

Читайте такжеПутін не збирається виконувати Мінські угоди - Порошенко

"Просчитывалось, какие возможные риски несет введение закона о гарантировании вкладов. Закон будет подписан. Вето я не буду применять", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект подготовленного президентом Украины Петром Порошенко закона о внесении изменений в закон Украины «О банках и банковской деятельности», который предусматривает гарантирование государством вкладов физических лиц в государственных банках.