Кабмин пока не думает сокращать расходную часть бюджета

Правительство пока не ставит перед собой вопрос о необходимости сокращения расходной части государственного бюджета 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил журналистам первый заместитель министра финансов Игорь УМАНСКИЙ, комментируя возможность предоставления Украине второго транша кредита Международного валютного фонда (МВФ).

«На сегодняшний день в правительстве не ставился вопрос об уменьшении расходной части госбюджета, в том числе по социальным обязательствам», - сказал он, выразив надежду, что такой вариант не будет рассматриваться и в дальнейшем.

Вместе с тем И. УМАНСКИЙ подчеркнул, что планируется расширить применение фискальных мер для пополнения доходной части бюджета, а также планируется привлечь средства для покрытия дефицита бюджета из-за рубежа.

Он подчеркнул, что также не планируется пересматривать макропоказатели, во всяком случае до получения результатов развития экономики за первый квартал.

И.УМАНСКИЙ считает, что делать выводы о развитии экономики по итогам одного месяца преждевременно.

«Мне, как финансисту, не совсем понятны дискуссии по анализу динамики тенденций, которые делаются на базе одного месяца. Это абсолютно некорректные предположения и некорректный анализ. Только по результатам как минимум квартала можно анализировать и определять реальные тенденции по макропоказателям и госбюджету», - сказал замминистра.

При этом он отметил, что в переговорах с Украиной МВФ демонстрирует гибкую позицию.

«На сегодняшний день позиция МВФ достаточно гибкая, и она заключается в следующем: они предлагают и видят несколько вариантов развития событий с учетом допусков, которые они закладывают в базовый сценарий развития экономики и, соответственно, бюджетного процесса. Конечно, не всегда эти предположения совпадают с предположениями правительства. Вместе с тем, мы абсолютно согласны с позицией МВФ, что по ходу выполнения госбюджета, по результатам первого квартала у нас есть три альтернативы», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что такими альтернативами для уменьшения дефицита бюджета являются дополнительные фискальные меры, сокращение расходов и привлечение иностранных средств.

Замминистра отметил, что МВФ не настаивает на реализации какого-либо из этих трех вариантов, оставляя право Украине самой определиться, каким образом будет достигнуто покрытие дефицита бюджета.

Кроме того, он сказал, что на сегодняшний день действительно существует прогноз МВФ, что падение ВВП в Украине может составить 8-10%. Но этот прогноз, по словам И.УМАНСКОГО, МВФ сделает для ситуации, когда со стороны украинской власти не будут приняты никакие действия по стабилизации экономической ситуации.

Кроме того, И.УМАНСКИЙ отметил, что МВФ, а также другие страны, которые могут предоставить Украине финансовую помощь, ожидают общую позицию Украины в вопросе предоставления средств.

«И МВФ, и другие наши внешние партнеры хотят видеть понятную общую позицию в Украине. Для них не является партнером правительство либо президент, либо Национальный банк – они работают со страной, поэтому для них принципиально важно понимать, что Украина берет на себя определенные обязательства, в том числе по выполнению мер по урегулированию ситуации. Подобный документ является условием дальнейшего сотрудничества», - сказал он, комментируя декларацию по МВФ.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призвала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА подписать совместное обращение к руководству Международного валютного фонда о готовности к сотрудничеству и реформированию экономики.

“ Премьер-министр инициирует подписание совместной декларации в адрес руководства Международного валютного фонда, в которой мы сообщаем о том, что мы готовы полностью к сотрудничеству, делаем предварительные шаги по программе экономических реформ ”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, открывая заседание правительства.

“ Подпись премьер-министра под совместной декларацией уже есть, все, что нужно в совместной декларации изложить, уже изложено. И я убеждена, что наше сотрудничество с МВФ продолжится в ближайшие дни, продолжится успешно и завершится получением очередного транша, для того чтобы поддержать валютный и финансовый рынок Украины ”, - пояснила она.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В то же время 9 февраля председатель миссии МВФ Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что МВФ планирует в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу о предоставлении второго транша кредита.

13 февраля МВФ, учитывая значительный дефицит государственного бюджета, призвал Украину к жесткому кризисному менеджменту.

Как сообщил представитель МВФ Девид ГОУЛИ, «дискуссия с украинским руководством относительно необходимости ограничения дефицита бюджета продолжается».

Эксперты Международного валютного фонда вскоре опять посетят Киев, сообщил Д.ГОУЛИ.