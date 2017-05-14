Конфискованные миллиарды Януковича направят на укрепление обороны и инфраструктурные проекты - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что перечисленные в государственный бюджет 40 млрд грн, ранее украденные экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, будут использованы на укрепление обороны и инфраструктурные проекты.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

«Считали абсолютно невозможным конфискацию и привлечение в государственный бюджет суммы, которая равна почти 40 млрд грн. В Украине такого не было. Потому что если есть полтора миллиарда или там миллиард триста - 100% есть кому предложить, чтобы дело не дошло ни до суда, не было завершено расследование. И кое-кто считал, что это будет возможно, и в том числе из политиков. Могу отметить, что отдельные люди по кругу ходили с этими предложениями, и я считаю, что это дело чести генерального прокурора и прокуратуры, чтобы дело дошло до суда и получило соответствующий приговор», - подчеркнул Порошенко.

«Тут некоторые наши оппозиционеры очень беспокоились о судьбе Януковича и судьбе этих средств. Как вы видите, пока мы не имеем никого, кто бы отрицал или оспаривал это решение. Тем более, что срок для обжалования истек, деньги зачислены на счета Государственного казначейства - украденные деньги у граждан Украины. Это является восстановлением справедливости, и деньги будут использованы для инвестиций в украинскую оборону и в украинские инфраструктурные проекты», - отметил президент.

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«Общая сумма, которая была мобилизована за этот год Генеральной прокуратурой под руководством Луценко, превышает 50 млрд грн. Думаю, что это производит очень позитивное впечатление», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2017 года вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., что примерно равно 40 млрд грн, арестованных на счетах Януковича и его окружения.

Руководство «Ощадбанка» выполняло решение суда и вместе с Государственным казначейством оформляло эти средства на государственные счета.

Ранее Порошенко заявлял, что конфискованные у Януковича и его окружения средства пойдут в первую очередь на укрепление украинской армии.