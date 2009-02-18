Минюст открыл сайт о торгах конфискованным имуществом

Министерство юстиции открыло веб-сайт, на котором будет размещаться информация о проведении аукционов по реализации имущества конфискованного и арестованного Государственной исполнительной службой Минюста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

По ее информации, сайт, который размещен в Интернете по адресу http://trade.informjust.ua открыт круглосуточно и бесплатно.

Согласно приказу Минюста, объявления об аукционах должны размещаться на сайте не позже, чем за 15 дней до дня их проведения, и должны содержать информацию об имуществе, которое реализуется. Одновременно такая информация может быть также размещена в средствах массовой информации.

Содержание информационного сообщения должно содержать наименование, описание и характеристику и местонахождение имущества; стартовую цену; сроки уплаты и сумму гарантийного взноса участника аукциона, наименование, адрес банка, номер счета специализированной организации для его уплаты; порядок и сроки расчета за приобретенное на аукционе имущество, номер депозитного счета органа государственной исполнительной службы для уплаты средств; дату, время и место ознакомления с имуществом; дату, время и место проведения аукциона; реквизиты специализированной организации, которая проводит аукцион; конечный срок регистрации для участия в аукционе и т. п.

Кроме того, приказом Минюста подтверждено положение, что размер вознаграждения специализированной организации за услуги по реализации арестованного имущества не должен превышать 15 процентов от стоимости имущества с учетом налога на добавленную стоимость.