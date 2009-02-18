ЕБРР может профинансировать 10-20 украинских банков

В 2009 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить финансирование 10-20 украинским банкам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент ЕБРР Томас МИРОВ на пресс-конференции в среду в Киеве.

По его словам, финансирование может быть использовано как для участия в уставном капитале украинского банка, так и в виде предоставление субординированных долгов и проектных кредитов.

При этом Т.МИРОВ отказался уточнить сегодняшнюю информацию премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о том, что ЕБРР принял решение о рефинансировании одного из коммерческих банков Украины.

По словам Т.МИРОВА, общая сумма проектов, финансируемых ЕБРР в Украине в 2009 году, может составить 1-1,3 млрд. дол. США. Кроме финансового сектора, банк готов вкладывать ресурсы в энергетические проекты.

Напомним, ЕБРР заявил о готовности выделить порядка 500 млн. евро для рефинансирования ряда украинских банков. По словам президента ЕБРР Томаса МИРОВА, деньги будут выделяться, согласно правилам работы ЕБРР, непосредственно банкам, которые нуждаются в рефинансировании.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на правительственном заседании 18 февраля заявила, что ЕБРР уже принял решение о рефинансировании одного из коммерческих банков Украины.