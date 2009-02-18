Механизм участия государства в капитале банков скоро заработает

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что механизм участия государства в увеличении капитала банков заработает к концу следующей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Для того, чтобы банк мог воспользоваться помощью государства для увеличения уставного капитала в обмен на часть своих акций, необходимо пройти специальные диагностические процедуры, которые могут засвидетельствовать состояние банка, сколько ему необходимо дополнительных средств», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что все решения об участии государства в рекапитализации банков будут приниматься коллегиально Кабинетом министров в полной координации с Национальным банком Украины.

«Правительство будет принимать решения дважды: первое – это решение о вхождении в уставный капитал конкретного банка, а второе – это решение об условиях и объеме средств на увеличение капитала», - пояснила она.

«Мы готовы будем перейти к усилению капитала отечественных коммерческих банков уже с конца следующей недели», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО сегодня заявила, что правительство Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработало порядок рекапитализации коммерческих банков Украины.

Кабмин на сегодняшнем заседании принял постановление о порядке участия государства в увеличении капитализации банков.

В свою очередь, первый замминистра финансов Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что на рекапитализацию банков в Государственном бюджете предусмотрено 44 млрд. грн.

*** Европейский банк реконструкции и развития готов выделить порядка 500 млн. евро для рефинансирования ряда украинских банков.