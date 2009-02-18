На сегодняшний день в Украине пенсии выплачиваются своевременно и в полном объеме.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА заявила на брифинге в Кабинете министров Украины.

По ее словам, выплата пенсий за февраль на сегодня профинансирована уже на 83,3%. Л.ДЕНИСОВА подчеркнула, что план поступлений в Пенсионный фонд в феврале перевыполнен на 17,5%.

«Я бы хотела заверить всех пенсионеров, что правительство выполняет все свои обязательства, как в январе, так и в феврале, и будет выполнять на протяжении года. Все пенсии будут обеспечены выплатами», - подчеркнула министр.

Л.ДЕНИСОВА отметила, что проблемы с получением пенсий могут возникать лишь по вине банковских учреждений. Поэтому она посоветовала пенсионерам обслуживаться в государственных банках, таких как “Сбербанк” и “Укрэксимбанк”.

Министр напомнила телефоны «горячих линий» по вопросам выплаты заработной платы - 8-800-507-30-90, и по пенсионным вопросам - 8-800-500-39-20