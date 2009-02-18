Тимошенко призывает не манипулировать понятием «дефолт»

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает политиков не манипулировать понятием «дефолт» в преддверии президентской кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

«Мне очень жаль, что в этой грязной президентской кампании, которую, к сожалению, украинские политики уже начали, слово «дефолт» используется как дополнительный инструмент влияния на международные финансовые организации, на рейтинговые агентства, чтобы просто уничтожать Украину. Я хочу обратиться ко всем политикам и должностным лицам – сверху донизу – прекратите манипулировать этим словом. В мире не принято произносить это слово вслух, когда для этого нет никаких оснований», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что государство и все государственные предприятия выполняют обязательства по погашению внешних долгов в полном объеме.

Справка УНИАН. ДЕФОЛТ (англ. default - невыполнение обязательств) — состояние в кредитных отношениях, когда заемщик не в состоянии производить своевременные процентные и основные выплаты по долговым обязательствам или не в состоянии выполнять условия договора о выпуске облигационного займа.

Дефолт может объявляться как компаниями, частными лицами, так и государствами («суверенный дефолт»), неспособными обслуживать все или часть своих обязательств.

Технический дефолт — невыполнение заемщиком дополнительных условий кредитного соглашения, например: запрет определенной деятельности до возвращения займа, поддержка определенного уровня финансовых показателей компании на протяжении действия соглашения и т.п. Технический дефолт не означает банкротство компании или невозможность выплачивать обязательства по кредитам.

Государственный (суверенный) дефолт — невыплата страной обязательств по государственным заимствованиям.