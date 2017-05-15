В S&P спрогнозировали, когда Украина получит следующий транш МВФ

Украина скорее всего получит следующий транш кредита Международного валютного фонда и связанное с ним финансирование внешних доноров во втором полугодии 2017 года при условии прогресса в проведении земельной и пенсионной реформ, считают в международном рейтинговом агентстве S&P Global Ratings.

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Как отмечается в пресс-релизе агентства, S&P полагает, что власти Украины продолжат выполнять условия программы с МВФ с некоторыми задержками.

Агентство напомнило, что финансирование МВФ преимущественно направляется в резервы Национального банка, однако выполнение требований Фонда позволит правительству привлекать средства со стороны Европейского Союза и других доноров.

S&P отмечает, что рост международных резервов Украины укрепил доверие к НБУ и обеспечил стабильность гривни, но в то же время ожидает небольшого ослабления национальной валюты Украины к концу года.

Также сообщается, что в соответствии со своими критериями агентство продолжает относить банковский сектор Украины к группе наиболее рисковых - "10".

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины. Национальный банк получил очередной транш МВФ в размере 1 миллиард долларов. 5 апреля, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 млрд долл. - максимального уровня с середины 2014 года.

По результатам третьего пересмотра программы EFF МВФ призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.