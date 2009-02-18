Ющенко и Миров высоко оценивают сотрудничество Украины и ЕБРР

Глава Украинского государства Виктор ЮЩЕНКО и президент Европейского банка реконструкции и развития Томас МИРОВ высоко оценивают двустороннее сотрудничество.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь сегодня во время их встречи в Киеве.

В.ЮЩЕНКО поблагодарил ЕБРР за сотрудничество с Украиной, которая является второй страной по объему привлеченных средств банка. «Это большая честь и большая финансовая помощь Украине», – сказал Президент.

В ходе встречи В.ЮЩЕНКО охарактеризовал основные тенденции в украинской экономике. В частности, он указал на значительное влияние мирового экономического кризиса на экспортно-ориентированные отрасли, в первую очередь металлургию и химическую промышленность. «Это те отрасли, которые, приблизительно, приносили 50-55% валютной выручки», – сказал Президент. Это, в свою очередь, состоялось на банковском секторе и валютном рынке. «Однако экономика начинает адаптироваться к этим тенденциям», – сказал Президент.

Отдельно он указал на проблемы в бюджетной политике. По поводу концепции бюджета существуют большие расхождения между виденьем правительства и Международного валютного фонда, отметил он. «Мы рассчитывали на 12 миллиардов помощи Международного валютного фонда. И этот вопрос подвергнут сомнению, что может отразиться на экономике, платежном балансе, бюджете Украины», – сказал Президент. При этом он заверил, что прилагает все усилия для того, чтобы побудить правительство к профессиональным и активным действиям в налаживании диалога с МВФ.

Президент также охарактеризовал как сложную ситуацию в коммунальном секторе. «Ситуация достаточно непростая, но в это время как раз есть большая потребность говорить с миссией ЕБРР относительно помощи Украине», – подытожил Президент экономические оценки.

Говоря о сотрудничестве с ЕБРР, Президент заявил, что Украина больше всего заинтересована в привлечении средств ЕБРР в проекты, связанные с энергетической безопасностью и энергосбережением, развитием ядерной энергетики и тому подобное, а также в отдельный проект по преобразованию Чернобыльской АЭС в безопасный объект.

«Думаю, одно из очередных больших заданий – это летняя конференция доноров», – сказал Президент, охарактеризовав в целом положительно диалог в теме ядерной безопасности.

Со своей стороны Т.МИРОВ, высоко оценив сотрудничество, подчеркнул, что «Украина уверенно занимает второе место, и мы готовы наращивать объемы в вашей стране в будущем».

В то же время он заметил, что в условиях мирового экономического кризиса все банки, в том числе местные и филиалы иностранных банков, имеют достаточно сложную ситуацию с финансовыми ресурсами. Дополнительным риском являются существенные колебания курса национальных валют, что происходит во всем мире.