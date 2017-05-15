Нацбанк призывает граждан не разглашать информацию о платежных картах

Национальный банк Украины призывает граждан не разглашать информацию о персональных данных и реквизиты платежных карт.

Как сообщается на сайте регулятора, в последнее время кибермошенники звонят пользователям платежных карт, называясь представителями НБУ и требуя сообщить информацию о реквизитах платежных карт, остатках на счетах или паролях к интернет-банкингу.

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"Работники Национального банка никогда не звонят с подобными просьбами. Ни служба безопасности НБУ, ни руководство регулятора не нуждаются и не имеют полномочий запрашивать у граждан данные их платежных карт и счетов", – отмечается в сообщении.

По информации НБУ, любые вопросы по работе с платежными картами являются исключительной компетенцией работников банков – эмитентов этих карт.

При этом регулятор отметил, что и банки никогда не запрашивают конфиденциальную информацию и не звонят с неизвестных телефонных номеров.

"В случае получения звонков от неизвестных лиц, которые будут пытаться узнать персональные данные или информацию о личных картах и счетах, необходимо пресекать такие разговоры и обращаться в контакт-центр банка – эмитента карты или в правоохранительные органы", – подчеркнули в НБУ.

Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, количество банков, получивших убытки в результате действий карточных мошенников, в 2016 году выросло до 53 с 47 годом ранее.

Количество мошеннических операций за этот период также выросло – до 94,630 тысячи с 80,5 тысячи, однако сумма таких операций снизилась на 4,2 миллиона гривень.

По оценкам НБУ, 2015 год был пиковым по мошенничеству, и сейчас тренд преломился, поскольку доля мошеннических операций по отношению к общему объему транзакций по картам снижается.