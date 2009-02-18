Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что первый заместитель министра финансов Игорь УМАНСКИЙ четко выполняет функции министра финансов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабмине.

«Сейчас обязанности министра финансов выполняет первый заместитель Игорь УМАНСКИЙ. Выполняет очень четко и согласованно, работает, я удовлетворена его работой», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, премьер-министр отказалась назвать имя возможного кандидата на должность министра финансов.

«Думаю, что когда будут в общем приниматься решения о всех кадровых назначениях, когда к этому будет готова коалиция, мы сделаем все это, по сути дела, единым решением», - подчеркнула она, не уточняя, возможные другие кадровые ротации в составе Кабинета министров.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля Верховная Рада приняла отставку Виктора ПИНЗЕНИКА с должности министра финансов.

Сегодня первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что правительство и парламентская коалиция внесут на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру на должность министра финансов в едином пакете кадровых изменений в составе Кабинета министров.

В свою очередь, первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что сегодня на заседании Совета коалиции будет рассматриваться вопрос кадровых изменений в правительстве. А.КОЖЕМЯКИН отметил, что в случае достижения договоренностей, БЮТ будет предлагать провести «пакетное голосование» за все кадровые назначения.