Розничный товарооборот в Украине снизился

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе 2009 года уменьшился на 7,8% по сравнению с январем 2008 года - до 16 млрд. 350,2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, падение объемов розничного товарооборота по итогам января было зафиксировано во всех областях Украины, при этом наибольшее снижение зафиксировано в Запорожской - 18,8% (объем розничного товарооборота в январе - 582,4 млн. грн.), Харьковской – 13% (1 млрд. 186,2 млн. грн.) и Черкасской – 11,1% (271,8 млн. грн.) областях.

Как сообщал УНИАН, в январе-декабре 2008 года объем розничного товарооборота предприятий Украины вырос на 17,9%, по сравнению с январем-декабрем 2007 года, до 243 млрд. 898,4 млн. грн.