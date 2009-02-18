Реализация залогового жилья не выгодна банкам

Реализация залогового жилья для банков является неблагоприятным выходом.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал заместитель начальника управления развития розничного бизнеса АКБ "Индустриалбанк" Константин ВАРНИН.

«Изъятие и реализация жилой недвижимости для банка является неблагоприятным выходом точно так же, как и для клиента», – сказал он.

Во-первых, стоимость жилья на сегодня меньше той цены, которую за неё заплатили при покупке. Следовательно, во многих случаях сумма, полученная от продажи, не возместит задолженность перед банком в полном объёме. Во-вторых, на реализацию необходимо потратить много сил и времени. Поэтому банки всегда стараются идти навстречу своим клиентам.

К.ВАРНИН отметил, что «Индустриалбанк» предлагает несколько путей решения таких проблем. Заёмщику может быть предложен вариант пересмотра графика погашения, возможность предоставления так называемых кредитных каникул, когда на протяжении установленного срока необходимо будет платить только сумму процентов по кредиту, что позволит облегчить финансовую нагрузку клиента. Также «Индустриалбанк» предлагает реструктуризировать кредит и перевести всю задолженность в иностранной валюте в национальную. При этом заёмщик становится ограждённым от рисков колебания курсов валют.

В то же время, банк имеет право принять решение о реализации квартиры заемщика через один месяц с момента отправки банком письма заемщику с требованием устранить нарушение условий договора (неуплата очередного платежа по кредиту и т.п.).

По словам К.ВАРНИНА, если заемщик не погасит просроченную задолженность за 30 дней, банк имеет полное право реализовать квартиру или оформить на нее право собственности. При этом, если денежных средств, вырученных от продажи квартиры, не хватит для полного погашения кредита и процентов, банк может предъявить претензию к заемщику на оставшуюся непогашенную часть долга, в том числе обратить взыскание на другое имущество заемщика.

В случае же оформления права собственности на квартиру банк должен произвести полный взаимозачет требований по кредиту и таким образом уже не сможет после этого требовать от заемщика возврата кредита. Поэтому в тех случаях, когда стоимость квартиры не сможет полностью покрыть сумму задолженности по кредиту и начисленным процентам, банк, скорее всего, будет использовать первый способ, то есть реализацию квартиры другому лицу с направлением средств от реализации на погашение долга по кредиту и процентам.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля т.г. Министерство юстиции отозвало разъяснение для граждан относительно принудительного взыскания имущества, которое выступает предметом залога или ипотеки.

В разъяснении министерства от 23 декабря 2008 года, отмечалось, что принудительное взыскание предмета ипотеки (или залога) возможно только на основании решения суда.

Однако в связи с изменениями к Закону Украины «Об ипотеке» относительно внесудебного обращения взыскания на предмет ипотеки на основании договора, внесенными Законом Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства», Министерство юстиции просит считать ранее изданное разъяснение отозванным.

Изменениями в закон, в частности, установлено, что предостережение об удовлетворении требований ипотекодержателя, которое содержится в ипотечном договоре, приравнено по правовым последствиями к отдельному договору между должником и кредитором об удовлетворении требований кредитора.

Справка УНИАН. Закон Украины «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» был принят Верховной Радой 25 декабря 2008 года и вступил в силу 14 января 2009 года.