Администрация Обамы обнародовала план помощи рынку жилья

Администрация президента США в среду обнародовала план помощи рынку жилья, предусматривающий увеличение кредитных портфелей ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac наряду с расширением оказываемой им финансовой помощи, сообщает «Рейтер».

В рамках этой программы Минфин США удвоит финансовую поддержку, оказываемую Fannie и Freddie, за счет увеличения объема выкупаемых у них привилегированных акций со 100 млрд. долл. до 200 млрд. долл.

Лимит на размер ипотечных портфелей этих организаций увеличивается на 50 млрд. долл. – до 900 млрд. долл. у каждой, наряду с соответствующим увеличением объема их долговых обязательств, находящихся в обращении.

План спасения жилищного рынка также предусматривает выделение 75 млрд. долл. примерно 3-4 млн. домовладельцев, оказавшихся в "особо тяжелой" ситуации, и рефинансирование кредитов еще 4-5 млн. домовладельцев.

Администрация США надеется, что озвученный ею пакет мер поможет избежать лишения прав выкупа по закладной 7-9 млн. домовладельцев.