Тимошенко рекомендует пенсионерам переводить счета в госбанки

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО рекомендует пенсионерам переводить свои пенсионные счета из коммерческих в государственные банки – “Ощадбанк” и “Укрэксимбанк”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

“Я хотела бы обратиться к пенсионерам. Дело в том, что вы получаете пенсии через те банки, которые вам удобнее, в которых вы открыли специальные счета, с которыми вы заключили соглашения. Но обратите внимание, если тот банк, где вы держите свой собственный пенсионный счет, своевременно, так как это всегда было, не отдал вам пенсию, то у меня вам совет: все же пользуйтесь услугами государственных банков - “Укрэксимбанка” и “Ощадбанка”, которые выполняют свои обязательства абсолютно четко”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что расходы на обеспечение пенсионных выплат перечисляются в полном объеме и своевременно. “Вопреки кризису и благодаря правильно построенной работе Пенсионного фонда и Министерства труда и социальной политики, доходы в Пенсионный фонд перевыполняются до 20 процентов. Это значит, что даже минимальной угрозы нет на горе тем политикам, которые заявляют, что пенсии где-то не выплачиваются или выплачиваются несвоевременно. Бюджет, Пенсионный фонд перечисляют пенсию день в день, мы еще на ни один день не задержали, все происходит в полном объеме. Просто обратите внимание, в каком банке вы держите свой пенсионный счет”, - объяснила глава правительства.