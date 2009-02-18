Промпроизводство в январе упало из-за перебоев с газом

Низкий спрос на внутреннем и внешнем рынках, а также перебои с поставками газа повлияли на снижение промышленного производства в Украине в январе.

Об этом говорится в ежедневном обзоре, подготовленном аналитиками ING Bank Ukraine.

В обзоре указывается, что снижение промпроизводства в Украине, которое произошло в январе, оказалось более значительным, чем прогнозировали эксперты, в тоже время оно не отражает полностью продолжающиеся кризисные тенденции.

«Этот показатель значительно хуже, чем рыночные прогнозы (-27,3%) и наши предварительные оценки (-30,5%). Однако, следует отметить, что такой низкий показатель не на 100% отображает продолжение кризиса и падение спроса на внутреннем и внешнем рынках. Частично он отображает вынужденное сокращение производства в первой половине января, после того как Россия прекратила поставки газа в Украину. Этот фактор наиболее сильно повлиял на результаты роботы отечественной химии (-49.6% за год), которая активно использует природный газ как основное сырье для производства азотных удобрений, а сокращение его поставок угрожало полной остановкой производственного процесса» - отмечают эксперты ING Bank Ukraine.

В тоже время они считают, что по итогам февраля снижение промышленного производства в Украине будет не таким значительным.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в январе 2009 года, по сравнению с январем 2008 года, составил 34,1%, в январе 2008 года против декабря 2008 года зафиксирован спад на уровне 16,1%.