Чиновникам выгодно реже объяснять ухудшения в экономике

Переход на публикацию квартальных данных по ВВП в этом году позволит государственным чиновникам избежать необходимости объяснять причины ухудшения экономических показателей ежемесячно.

Об этом говорится в ежедневном обзоре, подготовленном аналитиками ING Bank Ukraine.

По словам аналитиков, поскольку показатели ВВП за первый квартал, скорее всего, будут опубликованы в мае-июне, правительство в этом году будет иметь по крайней мере 4-5 месяцев до того, как будут обнародованы первые официальные данные по динамике изменения ВВП.

Аналитики предполагают, что, исходя из результатов работы основных секторов экономики, показатель роста ВВП будет наихудшим в январе в связи с перебоями в работе некоторых секторов вследствие сокращения поставок газа в первой половине января.

«Мы полагаем, что падение ВВП в январе на 26,7% связано с работой основных секторов экономики. С другой стороны, по альтернативным показателям экономического роста, то есть по производству электроэнергии, в январе отмечается годовое снижение лишь на 15,2%. Однако мы должны скорректировать этот показатель в сторону понижения, так как в 2009 году зима была холоднее, чем год назад, что привело к сезонному росту потребления электроэнергии», – отмечают эксперты ING Bank Ukraine.

Как сообщал УНИАН, Госкомстат больше не будет публиковать ежемесячные данные о динамике ВВП, а перейдет на публикацию квартальных данных. Должностные лица объясняют это намерением приблизить украинскую отчетность к международным стандартам. При этом Госкомстат будет по-прежнему предоставлять ежемесячные данные о результатах работы основных секторов экономики.

Справка УНИАН. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2008 году по сравнению с 2007 годом составил 2,1%, при этом рост ВВП в 2007 году по сравнению с 2006 годом составлял 7,6%.

Правительство первоначально прогнозировало рост ВВП в 2008 году на уровне 6,8%, однако к концу года снизило свой прогноз до 1,8-2,5%.