Украина и Израиль хотят до конца года подписать соглашение о ЗСТ

Украина и Израиль заинтересованы в углублении двустороннего экономического сотрудничества и работают над выполнением одной из приоритетных задач - подписанием Соглашения о зоне свободной торговли до конца года. Об этом сообщается на правительственном портале со ссылкой на встречу премьер-министров Украины Владимира Гройсмана и Израиля Беньямина Нетаньяху.

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Согласно сообщению, в начале двусторонней встречи Гройсман отметил положительные тенденции роста торговли между странами, чему, в частности, способствует активизация работы совместной межправительственной Комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества, а также значительный прогресс в переговорном процессе по проекту Соглашения о зоне свободной торговли, которого удалось достичь в этом году переговорным группам обоих государств.

"Рад, что за последние несколько месяцев растет общий товарооборот, ведем совместную работу по созданию зоны свободной торговли между странами", - отметил глава украинского правительства и выразил надежду на завершение соответствующих переговоров до конца 2017 года.

Он также призвал израильскую сторону дополнительно рассмотреть возможность либерализации доступа на израильский рынок украинской продукции сельского хозяйства, прежде всего зерновых, молочных, рыбы, мяса, меда, масла, овощей и промышленной продукции.

В свою очередь, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль заинтересован в ускорении переговоров по созданию Соглашения о зоне свободной торговли с Украиной.

"Мы хотим ускорить переговоры по созданию Соглашения о зоне свободной торговли, развивать коммерцию, торговлю, туризм, экономические обмены между нашими странами", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, основными статьями украинского экспорта в Израиль являются зерновые культуры – 44,1%, черные металлы – 26,4%, продукция пищевой промышленности – 9,8%. Основные статьи импорта из Израиля в Украину – продукция нефтехимии (41,4%), химическая продукция (17,4%), пластмассы и полимерные материалы (7,1%).

В начале марта Украина завершила пятый раунд переговоров о создании зоны свободной торговли с Израилем, в рамках которого был достигнут большой прогресс.