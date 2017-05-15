"ПриватБанк" объяснил 5 миллиардов прибыли переоценкой ОВГЗ в капитале

Национализированный "ПриватБанк" за январь-апрель 2017 года получил более 5 миллиардов гривень прибыли, весомой составляющей которой стала переоценка облигаций внутреннего государственного займа в уставном капитале финучреждения.

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Как сообщила УНИАН пресс-служба "ПриватБанка", вместе с доходами от классических операций, включая кредиты физическим лицам, кассовое обслуживание и интернет-банкинг, весомой составляющей прибыли стала переоценка облигаций внутреннего государственного займа с индексированной стоимостью, которыми сформирован уставный капитал финучреждения.

По информации банка, его финансовый результат до конца года будет главным образом зависеть от процесса доформирования резервов по активным операциям и переоценки активов, принятых прежним руководством в собственность банка в качестве погашения проблемных кредитов.

Ранее Национальный банк Украины сообщал, что "ПриватБанк" в первом квартале 2017 года получил 1,1 миллиарда гривень прибыли.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации "ПриватБанка" правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 миллиардов гривень, при этом бумаги на 25,8 миллиарда гривень Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 миллиарда гривень – в январе текущего года.

Согласно обновленным данным НБУ с учетом годовых корректирующих проводок, годовой убыток "ПриватБанка" составил 164,472 миллиарда гривень.