Экономика Украины в первом квартале выросла на 2,4% - Госстат

Валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2017 года по сравнению с предыдущим, четвертым кварталом 2016 года, с учетом сезонного фактора снизился на 0,3%.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные оценки.

Согласно приведенным данным, в годовом выражении – по сравнению с первым кварталом 2016 года – ВВП в первом квартале 2017 года вырос на 2,4%.

Ранее Министерство экономического развития и торговли обнародовало свои оценки, согласно которым рост ВВП в январе-марте 2017 года составил около 2,1-2,3%.

Национальный банк Украины в своем инфляционном отчете за апрель оценил рост ВВП в первом квартале 2017 года в 3%.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%, при этом рост зафиксирован впервые за последние 4 года, после того как экономика Украины продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году, а в 2013 году рост ВВП был нулевым.

По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%.

Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.