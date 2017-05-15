Нацбанк оставил официальную гривню на уровне 26,47 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2647,1947 (15 мая – 2647,4312)

100 EUR – 2904,5020 (15 мая – 2879,34621818)

10 RUR – 4,6832 (15 мая – 4,6313)

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Как сообщал УНИАН, 15 мая котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,44/26,46 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7106/28,7273 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4620/0,4627 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4719 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 492 сделки на сумму 258,5 миллиона долларов.