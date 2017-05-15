В Украине 36 банков нуждаются в докапитализации до 11 июля (список)

В Украине по состоянию на 1 апреля насчитывалось 36 банков, которым требуется увеличить уставный капитал до 200 миллионов гривень к 11 июля 2017 года.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, в перечне банков, уставный капитал которых ниже 200 миллионов гривень, находятся "Мотор-Банк", "Земельный капитал", "Центр", "Кредит Оптима Банк", "Украинский банк реконструкции и развития", "Ситибанк", "Фамильный", "Укрбудинвестбанк", "Аккордбанк", "МетаБанк", "Регион-банк", "Поликомбанк", "ПФБ", "Кристалбанк", "Украинский капитал", "Гефест", "Альпари", "Айбокс", "Коминвестбанк", "Финансовый партнер", "Портал", "Альтбанк", "Сич", "КИБ", "Окси", "Новый", "Траст-капитал", "Расчетный центр", "Конкорд", "АП банк", "МИБ", "Альянс", "Авангард", "Вернум", "Кредитвест", "Богуслав".

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины постановлением №58 обязал банки увеличить капитал до 200 миллионов гривень – к 11 июля 2017 года, до 300 миллионов гривень – к 11 июля 2018 года, до 400 миллионов гривень – к 11 июля 2019 года, до 450 миллионов гривень – к 11 июля 2020 года, до 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для ряда небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке Украины ускорятся.

Верховная Рада Украины 23 марта приняла, а президент Петр Порошенко 26 апреля подписал Закон "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков", который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, чтобы продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, выполнив обязательства перед вкладчиками.