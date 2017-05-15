Торговый баланс Украины за три месяца вышел в плюс на $106 миллионов

Профицит внешнеторгового баланса Украины по итогам января-марта текущего года составил 106,2 миллиона долларов против дефицита в 142,5 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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По информации Госстата, импорт товаров и услуг в Украину, без учета услуг по переработке давальческого сырья, составил 12,339 миллиарда долларов, экспорт товаров и услуг из Украины - 12,445 миллиарда долларов.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года сведен с профицитом на уровне 337,3 миллиона долларов, что в 11 раз ниже профицита за 2015 год на уровне 3,828 миллиарда долларов.