"Минималка" будет расти как минимум быстрее инфляции - Рева

Правительство планирует повышать уровень минимальной заработной платы в дальнейшем в соответствии с экономической ситуацией в стране. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на министра Андрея Реву.

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"Этот показатель не будет пересматриваться только в 2017 году, а в 2018-2019 годах будет повышаться с учетом возможных негативных последствий. Мы доказали расчетами необходимость повышения минимальной зарплаты в будущем и отстояли право пересмотра этого показателя в перспективе", - сказал он.

Министр отметил, что темпы роста минимальной заработной платы будут как минимум больше уровня инфляции.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена более чем в 2 раза до 3,2 тысячи гривень.