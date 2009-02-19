В России более 6 млн. безработных

Общее число безработных россиян за январь 2009 года выросло на 5,2% по сравнению с декабрем 2008 года и на 23,1% по сравнению с январем 2008 года - до 6,1 миллиона человек, из них официально были зарегистрированы 1,7 миллиона человек, говорится в докладе Росстата, сообщает РИА Новости..

"В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 1,7 миллиона человек, в том числе 1,4 миллиона человек получают пособие по безработице", - сообщает ведомство.

В целом в конце января 6,1 миллиона человек, или 8,1% экономически активного населения России, классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ).

В связи с глобальным кризисом эксперты ожидают роста числа безработных в России. По прогнозу Минздравсоцразвития, количество официально зарегистрированных неработающих в 2009 году может составить как минимум 2,2 миллиона человек.

Среднемесячная начисленная заработная плата в РФ в январе составила 15,2 тысячи рублей, что на 25% меньше, чем в декабре 2008 года, но на 3% больше, чем в январе 2008 года, сообщает Росстат.

Среднемесячная заработная плата в 2008 году составила 17,112 тысячи рублей, что на 25,2% больше, чем в 2007 году, а в декабре 2008 года средняя зарплата по стране достигла 20,238 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с декабрем 2007 года на 8,1%.