Банк Англии просит у правительства добро на “печатный станок”

Банк Англии запросил санкцию у правительства Великобритании на реализацию нового этапа по стимулированию национальной экономики - значительному увеличению количества находящихся в финансовой системе страны денег.

Как отмечает Прайм-ТАСС, речь идет о так называемом в экономической науке "количественном смягчении" - расширении денежной массы, в том числе и за счет ускорения работы печатного станка.

Ожидается, что расширенная эмиссия Банком Англии новых финансовых средств будет начата уже в марте, сообщает сегодня радиостанция BBC.

Обращение к эмиссии представляет собой новый и достаточно опасный метод борьбы с нынешним тяжелейшим финансовым и экономическим кризисом, отмечают в этой связи независимые британские аналитики. Он показывает, что у финансовых властей Великобритании кончаются традиционные монетарные методы по стимулированию экономики.

В нынешнем месяце Банк Англии снизил учетную ставку по английскому фунту стерлингов до 1 проц. Подобной минимальной ставки не было за всю более чем трехвековую историю центрального банка страны.

Учитывая инфляцию, сейчас в Великобритании существует отрицательная банковская ставка. Однако даже эта парадоксальная и чрезвычайная монетарная ситуация не смогла решить всех финансово-кредитных проблем национальной экономики, вызванных нынешним кризисом.

В результате Банк Англии приступает к расширенной эмиссии денежной массы с тем, чтобы наполнить финансовую систему Великобритании ликвидными средствами и восстановить кредитоспособность банков.

Данный шаг угрожает, в первую очередь, обесцениванием денег, падением обменного курса фунта стерлингов на мировом валютном рынке, инфляцией и быстрым ростом государственной задолженности, отмечают специалисты. Сейчас все сходятся во мнении, что экономика Великобритании вступает в "зону полной неизвестности", аналога которой не было в истории мировой экономики.