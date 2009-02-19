МВФ снизит прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) намерен пересмотреть в сторону понижения прогноз роста мировой экономики в 2009 г. Об этом заявил исполнительный директор фонда Доминик Стросс-Кан.

Как сообщает Прайм-ТАСС, он дал интервью европейским журналистам, которое будет опубликовано в ближайшее время.

По словам Д.Стросс-Кана, в текущем году рост мировой экономики будет "близок к нулю". Ранее МВФ рассчитывал на рост мирового ВВП в размере 0,5 проц.

Одновременно глава МВФ заявил, что в ближайшее время можно ожидать обращения в фонд группы стран за экстренной финансовой помощью. "Идет вторая волна" государств, которым требуется поддержка, подчеркнул он.