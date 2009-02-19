Евро в мире укрепляется

Курс единой европейской валюты на торгах в четверг 19 февраля укрепляется по отношению к японской иене и к доллару, сообщает k2kapital..

На этом фоне сегодня за один евро предлагают 1,2584 долл. или 117,63 иены, тогда как еще вчера вечером на торгах в Нью-Йорке эти цифры составляли 1,2530 долл. и 117,5 иен соответственно.

В то же время доллар к иене слабеет – с 93,79 иены за доллар до 93,48 иены за доллар.

Между тем, инвесторы предпочитают воздерживаться от активных покупок японской валюты, испытывая опасения относительно состояния японской экономики, которая в минувшем квартале зафиксировала самое значительное снижение почти за 30 лет. Кроме того, не слишком позитивно оценили участники торгов скандал вокруг главы японского финансового ведомства, который был вынужден уйти в отставку в связи со слухами о причинах его плохого самочувствия на недавнем саммите "Большой семерки" в Риме.