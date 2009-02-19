В России крупные банки уже национализированы

Процесс консолидации банков под "государственном крылом" прошел в РФ незаметно и начался еще до кризиса. Однако огосударствление банковской системы, по мнению экспертов, сильно тормозит развитие финансового сектора, сообщает Немецкая волна.

Россия так и не успела построить свободный рынок в банковском секторе. Вся система держится на банках, находящихся под фактическим контролем государства.

Монополизация банковского сектора

Как сказал в интервью Deutsche Welle президент Ассоциации региональных банков, депутат Госдумы, член комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Сбербанк, ВТБ и "Газпромбанк" можно считать чем-то вроде госмонополий.

Таких банков всего десяток, они составляют не больше 1-2 процентов от общего числа финансовых институтов страны. "Однако если взять по капитализации, то ситуация меняется. Крупнейшие "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк" и "Газпромсвязьбанк" через "Газпром" держат, так сказать, "контрольный пакет", влияние государственных банков подавляющее", - сказал Аксаков.

Против течения приватизации

После начала финансового кризиса государство позволило нескольким аффилированным с ним структурам поглотить ряд мелких банков. Как заметил Аксаков, "по сути, власть развернула процесс приватизации вспять". По его словам, примеров достаточно: частные банки "Кит-финанс", "Связь-банк", "Глобэкс" перешли в собственность государства.

Правда, считает эксперт, национализация, которая проходит сейчас в банковском секторе, мера вынужденная и не такая уж плохая. Она позволяет получить государственные гарантии.

Огосударствление затормозит развитие банковского сектора

Председатель правления банка "Паритет" Александр Мовсесян уверен, что "в результате финансового кризиса сложилась уникальная ситуация, когда правительство может несколькими точными и относительно недорогими действиями радикально реформировать банковскую систему". Однако нельзя допускать, чтобы национализированные банки оставались под контролем правительства долгое время, считает Аксаков, так как это серьезно затормозит развитие банковского сектора.

"Надеюсь, что национализация - мера временная. Надо сейчас поставить условие, что после стабилизации акции национализированных банков должны быть выставлены на продажу", - сказал Аксаков. По его словам, возможно, это надо прописать в законе. Как в свое время было записано, что правительство должно постепенно выходить из капитала банков, в которых оно участвует. "Этот процесс должен быть запущен вновь. В том числе, в ВТБ доля государства должна снизится со временем до нуля", - заметил эксперт.

Тотальное поглощение?

В России начался передел всего банковского сектора. Для управления уже идущим процессом создается специализированное Агентство по реструктуризации кредитных организаций. Законодательным путем власти хотят наделить его рядом функций: при нарушении определенных Центробанком нормативов агентство вправе взять на себя непосредственное руководство банком. По существу деятельность Агентства подразумевает временную национализацию значительной части банковской системы.

Предполагается, что после стабилизации акции кредитной организации будут выставлены на продажу, но как и когда это будет сделано, неизвестно. И неизвестно, будет ли сделано вообще, так как, говорят эксперты, отечественный опыт в этой области в основном негативный. По словам Александра Мовсесяна, законность в России зачастую бывает принесена в жертву политической целесообразности или революционной необходимости.