США помогут "добросовестным домовладельцам"

Президент США Барак Обама обнародовал давно ожидаемый план по борьбе с ипотечным кризисом в стране, ожидается, что эти меры облегчат жизнь 9 млн. семей, сообщает Би-би-си.

В соответствии с планом, условия кредитования могут быть пересмотрены для четырех-пяти миллионов "добросовестных домовладельцев", находящихся на грани банкротства. Им может быть предоставлен новый кредит для погашения уже взятого.

Также будет выделено 75 миллиардов долларов для компенсации ежемесячных платежей еще трех-четырех млн. заемщиков. Планируется, что размер такой помощи не превысит 31% от их дохода.

Обама подчеркнул, что федеральная поддержка будет предоставлена семьям, которые "играли по правилам", а не тем, кто действовал безответственно.

Это решение было принято на следующий день после подписания закона об оказании помощи американской экономике в объеме 787 млрд. долларов.

"Все мы расплачиваемся"

Главные получатели помощи - люди, которые должны кредитным организациям больше, чем стоят дома, которые они купили на полученный кредит, и те, кого ждет изъятие собственности для погашения займа.

Ипотечный кризис в США был первым предвестником мирового финансового катаклизма.

"Все мы расплачиваемся за кризис в жилищном кредитовании", - сказал Обама.

Около одного миллиона человек в США в результате проблем с ипотекой потеряли свои дома, и, по словам Обамы, еще шесть млн. человек может постигнуть та же участь.

Президент США также сообщил, что ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Maс получат от государства еще 200 млрд. долларов. В 2008 году они уже получили помощь правительства.

На долю этих компаний проходится более половины выданных в стране ипотечных кредитов.