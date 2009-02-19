ФРС снизила прогноз роста экономики США в 2009 г

Члены ФРС США в основном отбросили надежды на экономический рост в 2009 году и в январе обсудили установление целевого уровня инфляции, поскольку углубляющаяся рецессия усилила опасения об опасном снижении цен, сообщает Рейтер.

В связи с тем, что уровень занятости снижается, жилищный рынок не показывает признаков стабилизации, а кредитные условия все еще очень жесткие, несмотря на почти нулевую ключевую ставку, центробанк США ожидает, что экономика страны сократится в этом году на 0,5-1,3 процента, говорится в протоколе заседания ФРС от 27-28 января, опубликованном в среду. Прогноз, учитывающий все оценки, представленные в ходе заседания 16 февраля, предусматривает изменении е ВВП в диапазоне от минус 2,5% до плюс 0,2%.

В предыдущем квартальном прогнозе за октябрь ФРС ожидала, что в 2009 году ВВП США может измениться в пределах от снижения на 0,2 процента до роста на 1,1 процента.

Рынок акций США практически не отреагировал на пересмотр прогноза. Некоторые экономисты отметили, что даже самая мрачная экономическая оценка пока не настолько страшна, как некоторые частные прогнозы.

По мнению членов ФРС, из-за спада экономики инфляция упала до слишком низкого уровня, но центробанк пока не установил точной целевой инфляции. Некоторые регуляторы считают, что определение целевого уровня инфляции - это важный инструмент в достижении стабильных цен.

Вместо этого ФРС впервые выпустила долгосрочные оценки, которые показывают, как, по ее мнению, экономика будет развиваться за пределами обычного трехлетнего горизонта ожиданий.

Согласно долгосрочным прогнозам, инфляция в 2010 году составит 1,7-2,0 процента, что намного выше прогноза на 2009 год, составляющего 0,3-1,0 процента.