Минфин Польши впервые провел валютную интервенцию

Министерство финансов Польши в среду, 18 февраля, впервые провело валютную интервенцию для укрепления ослабевшей национальной валюты - польского злотого. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель пресс-службы финансового ведомства Польши.

"Минфин провел стандартную операцию по продаже на рынке части средств ЕС", - сказал он, не уточнив объема проданных еврорезервов.

Евро было продано при посредничестве польского Банка национальной экономики.

В течение среды польский злотый укрепился по отношению к евро на 2,49%. В настоящее время 1 евро стоит 4,786 злотого против 4,94 злотого за 1 евро во вторник.

В Минфине Польши отметили, что основной причиной нынешней операции было установление "выгодного курса продажи евро". Однако, как полагают местные аналитики, сегодняшняя валютная интервенция связана в первую очередь в резким падением курса польского злотого в последние дни.