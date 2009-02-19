ЕБРР советует ЕС предоставить Украине финансовую помощь

Европейскому Союзу следует рассмотреть возможность предоставления Украине финансовой помощи.

Как сообщает «Немецкая волна», такое мнение выразил президент Европейского банка реконструкции и развития Томас МИРОВ.

«Украина оказалась среди стран, которые больше всего пострадали от мирового кризиса», - сказал Т.МИРОВ по итогам своего трехдневного визита в Украину.

По его словам, ЕБРР обеспокоен финансово-экономической ситуацией в стране учитывая снижение производства, девальвацию гривни, высокую инфляцию и ограничение кредитов. В связи с этим президент ЕБРР подчеркнул важность продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.