ЕБРР советует ЕС предоставить Украине финансовую помощь
10:01, 19 февраля 2009Финансы
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Банк обеспокоен ситуацией в стране
Европейскому Союзу следует рассмотреть возможность предоставления Украине финансовой помощи.
Как сообщает «Немецкая волна», такое мнение выразил президент Европейского банка реконструкции и развития Томас МИРОВ.
«Украина оказалась среди стран, которые больше всего пострадали от мирового кризиса», - сказал Т.МИРОВ по итогам своего трехдневного визита в Украину.
По его словам, ЕБРР обеспокоен финансово-экономической ситуацией в стране учитывая снижение производства, девальвацию гривни, высокую инфляцию и ограничение кредитов. В связи с этим президент ЕБРР подчеркнул важность продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
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