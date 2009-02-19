Кабмин утвердил меры по преодолению бедности

Кабинет Министров своим распоряжением утвердил План мер по реализации в 2009 году Стратегии преодоления бедности.

Проект документа на заседании Кабмина 18 февраля представляла министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда.

„Для решения социально-экономических проблем необходима целенаправленная политика государства. Преодоление бедности в Украине правительство рассматривает как приоритетное направление своей деятельности, реализация которого является основой достижения всех стратегических целей”, - сказала министр.

По словам Л.ДЕНИСОВОЙ, планом предусматривается: обеспечить смягчение негативного влияния мирового финансового кризиса на рынок труда путем сохранения кадрового потенциала предприятий, недопущения роста уровня безработицы сверх прогнозируемых объемов; осуществлять профессиональную переподготовку кадров с целью адаптации их к новым требованиям рынка труда; усилить контроль за своевременной выплатой заработной платы и погашением задолженности; проводить индексацию доходов населения с целью защиты покупательной способности граждан и т.д.

„Для оперативного и эффективного решения проблемных вопросов по выплате адресной социальной помощи в регионах будет проводиться постоянный мониторинг состояния ее финансирования и выплат. Также для отслеживания ситуации с бедностью на национальном и региональных уровнях будет осуществляться мониторинг показателей бедности и выполнения плана этих мер. На основе такого мониторинга правительство будет принимать соответствующие решения о дальнейших действиях для решения этой проблемы”, - отметила Л.ДЕНИСОВА.