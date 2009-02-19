ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 февраля

Украинские СМИ

Газета «Дело» в публикации «Тимошенко входит в долю» пишет о новой системе рекапитализации банков. В обмен на финансовую помощь акционерам банка не придется в обязательном порядке отдавать государству контроль над финучреждением, продавая, как минимум, 50%+1 акция. Такова основная суть нового порядка, но у банкиров свое видение этого вопроса.

http://delo.ua/news/101278/

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Также в издании «Дело» в материале «Надра Украины» поделили на двоих» издание пишет о том, что Соломенский суд Киева отменил прошлогоднее распоряжение Кабмина об увольнении главы компании «Надра Украины» Эдуарда Ставицкого. Как пояснил «ДЕЛУ» источник в Министерстве юстиции, после такого решения законным руководителем госкомпании является именно Ставицкий, а не назначенный правительством Тимошенко Александр Пономаренко. Однако для полноценного вступления в должность Ставицкому еще нужно попасть в свой кабинет, получить печати и т.д.

http://delo.ua/news/101280/

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Издание «Коммерсантъ «Украина» в материале «Страховой отбор» пишет о том, что в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины (МТСБУ) наметился раскол. Крупные страховые компании обвинили своих конкурентов на рынке автогражданки в попытке незаконной смены президента МТСБУ с целью завладеть гарантийным фондом бюро размером 200 млн. грн. Впрочем, те, кого обвиняют в незаконных действиях, не признают свою вину и заявляют, что пытаются найти способ поднять тарифы на ОСГПО, против чего выступают крупнейшие классические страховщики.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1123040

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«Газета по-киевски» в статье «Есть ли жизнь после дефолта?» комментирует следующие темы: что стоит за многочисленными разговорами о грядущем «суверенном дефолте» Украины и существуют ли макроэкономические предпосылки для отказа платить долги?

http://mycityua.com/articles/country/2009/02/19/101001.html

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Газета «День» в публикации «Регионы вспоминают об альтернативе» комментирует механизм перехода на альтернативку на примере Житомирского региона. В этой области становится больше котельных на отходах лесопереработки. Житомирщина на самом деле является благодатным краем - есть запасы торфа, и пока есть леса. Дальше - дело техники, то есть технологии. И, соответственно, средств.

http://www.day.kiev.ua/264802/

Российские СМИ

Газета «Ведомости» в материале «Четверть расходов — антикризисные» пишет о том, что изданию удалось ознакомиться с одной из последних версий обновленного бюджета России на 2009 г. Минфин предполагает сократить 21% уже принятых расходов, тогда — с учетом антикризисных мер — дефицит бюджета не превысит 8% ВВП.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/19/182584

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Газета «Известия» в публикации «Хозяева этих предприятий просто обналичивают активы», пишет о том, что московские профсоюзы послали "черную метку" 36 работодателям, которые нарушают социальные права работников. Ситуация в Москве настолько серьезная, что ее пообещала взять под свой контроль прокуратура. На встрече с журналистами прокурор Москвы Юрий Семин пообещал, что его сотрудники сосредоточат свои усилия "на так называемом антикризисном направлении".

http://www.izvestia.ru/moscow/article3125626/

(УНИАН)