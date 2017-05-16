После покупки "Проминвестбанк" сможет стать крупным учреждением в банковской системе Украины – Новак

Если новые владельцы "Проминвестбанка" увеличат статутный капитал, вложат деньги, будут его развивать, то, конечно, есть шанс на появление еще одного крупного учреждения в банковской системе Украины. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

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Комментируя возможную покупку "Проминвестбанка" украинскими бизнесменами, эксперт напомнил, что это первый банк в Украине, который попал под санкции США, и это частично парализовало его работу. Однако тот факт, что украинские бизнесмены могут приобрести принадлежащее российским структурам финансовое учреждение, вполне может означать возвращение банка в экономические процессы украинской экономики.

"Покупка "Проминвестбанка" вполне может означать возвращение банка в экономические процессы украинской экономики. Потому что это происходит в контексте выхода российских банков с банковского рынка Украины по понятным причинам. Они продают свои активы в Украине, и нет ничего удивительного, что эти активы может купить кто-то из украинских бизнесменов. Если новые владельцы "Проминвестбанка" увеличат статутный капитал, вложат деньги, будут его развивать, то, конечно, есть шанс на появление еще одного крупного учреждения в банковской системе Украины", – отметил Андрей Новак.

В то же время глава Комитета экономистов Украины отметил, что с учетом конфликта на Востоке страны и санкций против российского банковского сектора стоит ожидать, что и другие банки с российским капиталом в Украине в перспективе будут проданы.

"Не знаю, произойдет ли это в ближайшее время. Однако есть российские банки, работающие на украинском рынке, которые выставили свои “дочки” на продажу, потому что их работа здесь значительно усложнена и приводит к убыткам", – отметил эксперт.

Комментируя подачу бизнесменами Павлом Фуксом и Максимом Микитасем заявления в НБУ о желании приобрести "Проминвестбанк", Андрей Новак отметил, что это может стать вполне эффективной покупкой.

"Все зависит от последующих намерений инвестора. Если будет увеличивать капитал, развивать, то дай Бог. Я думаю, если есть желание приобрести актив, то, наверное, не для того, чтобы получать убытки, а для прибыли", – резюмировал Андрей Новак.