Рубль укрепился

Средневзвешенный курс доллара к рублю на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11.30 мск в четверг снизился на 34 копейки по сравнению с аналогичным показателем предыдущей сессии - до 36,09 рубля с 36,43 рубля за доллар, свидетельствуют данные ММВБ, сообщает РИА Новости.

Официальный курс доллара к рублю ЦБ РФ соответствует средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC расчетами "завтра", который сложится по состоянию на 11.30 мск.