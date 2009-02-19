Швейцарский UBS раскрыл банковскую тайну

Крупнейший банк Европы - швейцарский UBS был вынужден сегодня полностью согласиться на требования Министерства юстиции США и раскрыть имеющиеся у него номерные счета 17 тыс граждан Соединенных Штатов. Тем самым, отмечают в Евросоюзе, знаменитая швейцарская банковская тайна перестала существовать, сообщает Прайм-ТАСС.

Одновременно UBS выплатит правительству США штраф в размере 780 млн долл.

В свою очередь американские власти отзовут свои обвинения против этого финансового института в создании международной сети, которая позволяет гражданам США уходить от налогов. Однако для прекращения дела UBS должен продемонстрировать, что провел реформу своей деятельности, оказал помощь следствию и выплатил материальную компенсацию.

Предоставление имен граждан США, вкладчиков на специальные счета UBS, по сути является разрушением системы банковской тайны, отмечают независимые специалисты. Сообщается, что швейцарский банк уже дал Минюсту США информацию на 250 американцев, держащих у него счета.

Финансовые власти Соединенных Штатов начали судебное дело против UBS с целью добиться доступа к номерным счетам минувшим летом. Первоначально банк при поддержке правительства Швейцарии пытался не допустить раскрытия тайны вкладов. Однако угроза запрета деятельности UBS на территории Соединенных Штатов вынудила банк изменить свою политику и гарантировать выдачу информации на своих вкладчиков.