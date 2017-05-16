В Минэкономразвития рассказали о результатах торговой блокады Донбасса

Торговая блокада Донбасса негативно сказалась на показателях промышленного производства, но все же не смогла остановить тенденцию экономического роста в Украине, который в первом квартале 2017 года составил 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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"Новым испытанием 2017 года стало прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения железнодорожными и автомобильными путями в пределах Донецкой и Луганской областей, что сказалось на незначительном сокращении по сравнению с четвертым кварталом 2016 года реального ВВП. Однако в целом новый вызов не остановил начатый экономический рост, реальный ВВП в первом квартале 2017 года к первому кварталу 2016 увеличился на 2,4%", - говорится в сообщении.

Причем, по оценке Минэкономразвития, рост был сохранен благодаря активизации деятельности в сфере услуг, несмотря на отрицательную динамику ключевых производственных сфер - сельского хозяйства и промышленности.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.

В ответ на блокаду боевики заявили о национализации размещенных за линией соприкосновения предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, после чего руководство группы заявило о полной потере контроля над этими структурами.

По оценкам правительства, блокада будет стоить Украине 1% ВВП экономического роста в 2017 году.

Справка УНИАН. По данным Госстата, в годовом выражении – по сравнению с первым кварталом 2016 года – ВВП Украины в первом квартале 2017 года вырос на 2,4%.

По сравнению с IV кварталом 2016 года ВВП Украины в первом квартале 2017 года снизился на 0,3%.

По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3,2%, в 2019 году – на уровне 4%.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.