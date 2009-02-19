Еврокомиссия начала борьбу со странами-должниками

Еврокомиссия в среду, 18 февраля, приняла решение поместить шесть государств ЕС в число нарушителей критериев Пакта стабильности. Дефицит бюджета в этих странах превысил допустимые 3 процента ВВП, сообщает Немецкая волна.

Европейская комиссия намерена включить ряд государств содружества в список должников. Как сообщил в среду, 18 февраля, в Брюсселе еврокомиссар по вопросам экономики и кредитно-денежной политики Хоакин Альмуния, в этот список попали Франция, Испания, Ирландия и Греция, которые уже в прошлом году нарушили требования Пакта стабильности.

Напомним, в соответствии с этим документом, дефицит государственного бюджета стран, входящих в ЕС, не должен превышать 3 процента их ВВП. По правилам Евросоюза, государство, нарушающее данные правила, получает предупреждение с требованием в кратчайший срок вернуться к нормальной бюджетной политике. Если этого не произойдет, к нему будут применены штрафные санкции.

По словам Альмунии, в скором времени подобное предупреждение грозит и двум другим странам содружества - Латвии и Мальте. В Германии дыра в бюджете, по прогнозам экспертов, в 2009 году окажется чуть ниже допустимой нормы и составит 2,9 процента.

Давление поможет в оздоровлении

"Из-за сложностей, вызванных мировым финансовым и экономическим кризисом, государственные бюджеты многих стран ЕС попали под давление", - подчеркнул Хоакин Альмуния, выступая в Брюсселе. По мнению еврокомиссара, применение санкций, предусмотренных Пактом стабильности, в отношении стран-должников поможет им оздоровить финансы.

В ближайшие недели руководство Евросоюза примет решение о дальнейших шагах в отношении стран-нарушителей. Ему будет предшествовать заключение специального комитета, в который войдут представители Еврокомиссии, стран содружества и европейского Центробанка.