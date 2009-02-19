Межбанк: доллар открылся ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,27/8,37 грн., цены на российскую валюту поднялись до 0,2280/0,2325 грн., котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4455/10,5775 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились до 1,2633/1,2634 долл. (среду - 1,2613/1,2614).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH с котировками – 7,70/7,79 грн.