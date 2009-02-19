Эксперт: власти пошли на компромисс с собственниками банков

Власти пошли на компромисс с собственниками банков, утвердив новую процедуру рекапитализации банков. Такое мнение высказал УНИАН управляющий активами компании «Astrum Investment Management» Олег НЕПЛЯХ.

По его словам, власти пошли на компромисс с собственниками банков, которые не заинтересованы отдавать более 50%, ради чего готовы были даже ограничивать выполнение своих обязательств перед вкладчиками и нести репутационные потери.

«Мы позитивно оцениваем внесенные изменения - вопрос увеличения капитала и поддержки ликвидности стоит очень остро, и запуск рекапитализации способен ослабить банковский кризис», - отметил О.НЕПЛЯХ. По его мнению, оптимальными в данной ситуации были бы меры, аналогичные тем, которые предпринимали правительства развитых стран - вхождение в капитал ряда ключевых банков и гарантирование их дальнейшей поддержки. На сегодня основной проблемой для банков О.НЕПЛЯХ считает потерю доверия вкладчиков и ожидание банкротств, поэтому, по его мнению, без четких заявлений и действий властей по поддержке конкретных банков преодолеть кризис доверия будет крайне тяжело. «Предыдущий опыт рефинансирования банков говорит о том, что при вхождении в капитал коммерческих банков властям придется ввести своего представителя в руководство банка, и установить ограничения на ряд операций, не допуская вывода средств через кредиты и направления полученной гривни на валютный рынок», - отметил управляющий активами КУА.

Дополнительным плюсом для банковской системы О.НЕПЛЯХ считает готовность ЕБРР и Всемирного банка принять участие в увеличении капитала украинских банков на 500 млн. долл. и 750 млн. долл. соответственно. «Международные структуры способны поддержать уверенность вкладчиков, а также добиться от украинской власти решительных действий по поддержке банков», - отметил управляющий КУА.

Как сообщал УНИАН, вчера первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что правительство на своем заседании приняло постановление о порядке участия государства в увеличении капитализации банков.

«Особенностью этого документа является отказ от позиции, которая изначально была отработана, что участие в капитале банка возможно только путем фактической национализации. Предлагалось, что государство может входить в банк только на основе контроля над 51% акций. Для того, чтобы система была гибкой, не предусмотрен сегодня минимальный пакет, в котором может участвовать государство», - сказал А.ТУРЧИНОВ.