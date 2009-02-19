ПИБ привлечет 1,5 млрд. грн.

«Проминвестбанк» привлечет 1,5 млрд. грн. на условиях субординированного долга.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил временный администратор «Проминвестбанка» Владимир КРОТЮК.

«В банк будет заведено на условиях субординированного долга около 1,5 млрд. грн. Эта сумма будет учтена в дополнительном капитале, что позволит банку улучшить значение норматива адекватности регулятивного капитала», - сказал В.КРОТЮК.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 27,490 млрд. грн., обязательства – 24,227 млрд. грн., собственный капитал – 3,262 млрд. грн., уставный капитал – 2,002 млрд. грн. ЗАО "Проминвестбанк" по итогам 2008 года сократило чистую прибыль на 58% по сравнению с 2007 годом – до 99,303 млн. грн.

7 октября 2008 года в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком временная администрация. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

15 января 2009 года российский «Внешэкономбанк» выкупил дополнительную эмиссию акций банка и стал собственником 75% + 3 акции «Проминвестбанка», а ООО «Сигнус» – 12,37%.