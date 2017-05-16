Региональная комиссия отобрала 26 инвестиционных проектов развития Житомирщины

На Житомирщине на этот год отобрали 26 инвестиционных проектов развития региона, которые будут финансировать из Государственного фонда регионального развития.

Как сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации, речь идет о проектах, которые будут реализовываться в области в этом году, на их реализацию предусмотрено всего более 88 млн грн средств Госфонда регионального развития.

«Также на реализацию этих проектов пойдут, кроме этих средств, еще и деньги местных бюджетов», - уточнили УНИАН в Житомирской ОГА.

Региональная комиссия оценила все проекты Житомирской области, которые подавались на конкурс для финансирования из ГФРР, и выбрала 26 проектов из 78. Заседание комиссии состоялось вчера, 15 мая, под руководством председателя облгосадминистрации Игоря Гундича.

Кроме 26 проектов, которые по рейтинговым оценкам избрали члены межведомственной комиссии, также есть переходящие проекты с прошлого года, которые будут продолжать реализовывать в 2017 году.

Новые 26 проектов определены по семи направлениям:

- Создание условий для привлечения инвестиций и увеличения объемов экспорта продукции;

- Укрепление инновационного потенциала;

- Обеспечение энергоэффективности;

- Создание условий для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- Улучшение инфраструктуры;

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- Обеспечение формирования системы учебных заведений для предоставления высококачественных образовательных услуг с использованием имеющихся ресурсов путем выполнения плана создания образовательных округов и модернизации сети общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведений, в том числе школ-интернатов;

- Повышение уровня эффективности использования ресурсов, качества и доступности вторичной и третичной медицинской помощи.

По словам председателя Житомирской ОГА Игоря Гундича, в этом году Житомирская область имеет возможность реализовать большее количество проектов развития, чем это планировалось ранее.

«За счет того, что в условиях отбора было увеличено часть софинансирования из местных бюджетов до 30%, мы имеем сегодня возможность реализовать гораздо больше проектов развития. Надеюсь, что большинство этих проектов будет завершено в 2017 году и на следующий год почти все средства будут направляться на новые программы», – отметил он.

Отобранный перечень проектов в ближайшее время будет направлен департаментом градостроительства, архитектуры, строительства и ЖКХ облгосадминистрации на согласование в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.