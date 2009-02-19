Зарубежный эксперт: риск дефолта Украины не высок, но...

Эксперт немецкой группы советников при украинском правительстве Рикардо ДЖУЧЧИ называет невысоким риск дефолта для Украины.

Такое мнение он высказал в интервью «Немецкой волне».

Р.ДЖУЧЧИ отметил, что при условии, если Украина будет осуществлять правильную политику, а особенно, если программа МВФ будет осуществлена так, как это предусматривалось, риск банкротства государства не является высоким.

«Нет никаких значительных экономических факторов, которые бы это обусловили. Это произойдет только, если будут сделаны серьезные политические ошибки. Но я не стал бы из этого исходить», - сказал он.

Комментируя то, насколько обоснованы поставленные перед Украиной условия МВФ и эффективны ли предложенные стабилизационные меры, Р.ДЖУЧЧИ отметил, что общий план МВФ – это последовательный план. То есть, по его словам, речь идет не столько об отдельных мерах, сколько о ряде критериев, всеобъемлющем плане, направленном на преодоление кризиса, для того, чтобы страна «как можно скорее вышла из кризиса, конечно, с рецессией, но не с абсолютным коллапсом». Он подчеркнул, что именно для этого были разработаны такие критерии МВФ. «Конечно, Украина может внести свои коррективы, но общая логика программы должна остаться», - отмечает Р.ДЖУЧЧИ.

Говоря о том, что необходимо сделать, чтобы получить очередной транш Международного валютного фонда, он напомнил, что существуют конкретные документы, в которых изложены условия предоставления кредита МВФ. «Эти договоренности подписали обе стороны, и в этих документах определено, какую макроэкономическую политику должна проводить Украина. В настоящее время же возникли разногласия между тем, о чем договаривались, и тем, что сейчас планирует правительство. Национальный банк выполнил практически все условия, а вот правительство, например, в своем бюджете, во-первых, заложило слишком оптимистический прогноз экономического роста, а во-вторых, предусмотрел дефицит в три процента, что не отвечает установкам МВФ. Из макроэкономической перспективы нужно, прежде всего, признать, что нельзя тратить больше денег, чем на данный момент поступает», - отметил Р.ДЖУЧЧИ.

По его мнению, задержка транша является плохой новостью, прежде всего для резервов национального банка, которые необходимы для поддержки гривни. Однако, он думает, что правительство, в конечном счете, все-таки поняло, что положение серьезное, и потому нет другой альтернативы, кроме пересмотра бюджета и солидного планирования с целью избежания дефицита.