Доллар в украинских банках подорожал

Средний курс покупки доллара в банках сегодня повысился на 1%, по сравнению с 18 февраля, – до 8,35 грн., продажи – также на 1% – до 8,53 грн.

Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня увеличился 0,7%, по сравнению с 18 февраля, - до 10,46 грн., курс продажи – на 0,6% – до 10,95 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине повысился на 0,7%, по сравнению с 18 февраля, - до 0,2089 грн., курс продажи – на 0,6% – до 0,2462 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня увеличился на 1,4%, по сравнению с 18 февраля, - до 8,42 грн., продажи – на 1,7% – до 8,59 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,61 грн. (на 1,2% дороже, чем 18 февраля), продают – по 11,01 грн. (на 0,9% дороже).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,21 грн. (курс почти не изменился по сравнению с 18 февраля), продают – по 0,2472 грн. (на 0,3% дешевле).

Курс валют, установленный на сегодня в банках Киева:

«ПУМБ»: доллар США – 8,38/8,55 грн., евро – 10,46/10,90 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Финансовая инициатива»: доллар США – 8,43/8,60 грн., евро – 10,80/10,90 грн., рубль – 0,22/0,245 грн.;

«Трансбанк»: доллар США – 8,40/8,80 грн., евро – 10,60/10,90 грн., рубль – 0,215/0,24 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,69892 грн., к российскому рублю – 0,21138 грн.