Все банки обязаны пополнить капитал до 200 миллионов к 11 июля - НБУ

Национальный банк Украины не пересматривал график докапитализации, согласно которому все банки обязаны выполнить требование по минимальному уставному капиталу не ниже 200 миллионов гривень к 11 июля.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя публикации в СМИ о том, что Нацбанк пересмотрел график докапитализации банков.

"Информация не соответствует действительности: все банки обязаны выполнить требование по уставному капиталу до 11 июля, как предусмотрено графиком НБУ", - отмечается в сообщении НБУ.

Вчера, 15 мая, Нацбанк обнародовал данные финансовой отчетности банков на 1 апреля, согласно которой в Украине на эту дату насчитывалось 36 банков, которым требуется увеличить уставный капитал до 200 млн грн к 11 июля 2017 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обязал банки увеличить уставный капитал до 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для ряда небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке Украины ускорятся.

Верховная Рада Украины 23 марта приняла, а президент Петр Порошенко 26 апреля подписал Закон "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков", который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, чтобы продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, выполнив обязательства перед вкладчиками.