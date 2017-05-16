Все банки обязаны пополнить капитал до 200 миллионов к 11 июля - НБУ
Все банки обязаны выполнить требование по уставному капиталу до 11 июля, как предусмотрено графиком НБУ.
Национальный банк Украины не пересматривал график докапитализации, согласно которому все банки обязаны выполнить требование по минимальному уставному капиталу не ниже 200 миллионов гривень к 11 июля.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе регулятора, комментируя публикации в СМИ о том, что Нацбанк пересмотрел график докапитализации банков.
"Информация не соответствует действительности: все банки обязаны выполнить требование по уставному капиталу до 11 июля, как предусмотрено графиком НБУ", - отмечается в сообщении НБУ.
Вчера, 15 мая, Нацбанк обнародовал данные финансовой отчетности банков на 1 апреля, согласно которой в Украине на эту дату насчитывалось 36 банков, которым требуется увеличить уставный капитал до 200 млн грн к 11 июля 2017 года.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк обязал банки увеличить уставный капитал до 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.
По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для ряда небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке Украины ускорятся.
Верховная Рада Украины 23 марта приняла, а президент Петр Порошенко 26 апреля подписал Закон "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков", который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, чтобы продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, выполнив обязательства перед вкладчиками.