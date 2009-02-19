Корнякова: куда делись деньги?

Заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА призывает прокуроров разобраться, куда пошли бюджетные средства, веделенные на погашение долгов по зарплате на госпредприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.КОРНЯКОВА сообщила сегодня в Киеве на заседании оперативного совещания по соблюдению законодательства о труде и своевременности и полноте ее оплаты.

«Обращаюсь к прокурорам, пожалуйста, разберитесь по государственным предприятиям, где блуждают деньги, которые получены из бюджета для погашения задолженности по заработной плате», - сказала она, отметив при этом, что, по данным Министерства финансов Украины, долги по зарплате на госпредприятиях составляют 24 млн. грн.