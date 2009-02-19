Премьер Польши предлагает созвать антикризисный саммит

Премьер-министр Польши Дональд ТУСК организует антикризисный саммит «молодых» членов ЕС в преддверие саммита организации 1 марта, сообщает Газета.ru со ссылкой на The European Voice.

Д.ТУСК пригласил на встречу глав Чехии, Словакии, Словении, Румынии, Болгарии, Литвы, Латвии и Эстонии. К ним предложено присоединиться главе Еврокомисии Жозе Мануэлю БАРРОЗУ. Д.ТУСК хочет провести встречу 1 марта утром. Саммит 27 членов ЕС пройдет в тот же день в обеденное время.