Премьер Польши предлагает созвать антикризисный саммит
13:32, 19 февраля 2009Финансы
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“Молодых” членов ЕС
Премьер-министр Польши Дональд ТУСК организует антикризисный саммит «молодых» членов ЕС в преддверие саммита организации 1 марта, сообщает Газета.ru со ссылкой на The European Voice.
Д.ТУСК пригласил на встречу глав Чехии, Словакии, Словении, Румынии, Болгарии, Литвы, Латвии и Эстонии. К ним предложено присоединиться главе Еврокомисии Жозе Мануэлю БАРРОЗУ. Д.ТУСК хочет провести встречу 1 марта утром. Саммит 27 членов ЕС пройдет в тот же день в обеденное время.
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